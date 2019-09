Vaduz (ots/ikr) - Einblicke in das vielfältige Berufsleben: Das ermöglicht der Nationale Zukunftstag am 14. November 2019. Unter dem Motto «Seitenwechsel» begleiten Schülerinnen und Schüler ihre Eltern bei der Arbeit oder nehmen an einem Spezialprojekt teil. Die Schulkinder dürfen sich auf spannende Einblicke in verschiedene Berufe freuen.



Viele Mädchen und Jungen schränken sich bei der Berufs- und Studienwahl ein: Sie ziehen nur Berufe in Betracht, die als «typisch weiblich» oder «typisch männlich» gelten. Klassische Rollenbilder dominieren noch immer die Berufswahl und hindern die jungen Frauen und Männer daran, ihre Talente zu entfalten.



Hier setzt der Zukunftstag an: Mädchen und Jungen der 5. bis 7. Klasse sind eingeladen, ihre Perspektive zu erweitern und ungewöhnliche Berufslaufbahnen sowie Lebensentwürfe zu erkunden. Der Zukunftstag sensibilisiert Schulkinder für eine offene Berufswahl und ermutigt sie, ihren persönlichen Neigungen zu folgen. Anmelden kann man sich unter: www.nationalerzukunftstag.ch -> Angebote



Weitere Informationen



Unter www.nationalerzukunftstag.ch finden junge Menschen, Lehrpersonen, Eltern und Betriebe Informationen in verschiedenen Sprachen rund um den Zukunftstag am 14. November 2019. Die wichtigsten Informationen zum Zukunftstag in Kürze gibt es auch auf Italienisch, Portugiesisch, Türkisch. Albanisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Englisch.



Der Zukunftstag ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen verschiedener Schweizer Kantone und Städte und des Fürstentums Liechtenstein.



Kontakt:



Amt für Soziale Dienste, Fachbereich Chancengleichheit

T +423 236 60 60



