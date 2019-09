Gateway Real Estate veröffentlicht erstmals Prognose und erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein EBIT adjusted von mehr als EUR 130 Mio. und einen Gewinn vor Steuern (EBT) zwischen EUR 105 Mio. und EUR 110 Mio. DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognose/Immobilien Gateway Real Estate veröffentlicht erstmals Prognose und erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein EBIT adjusted von mehr als EUR 130 Mio. und einen Gewinn vor Steuern (EBT) zwischen EUR 105 Mio. und EUR 110 Mio. 26.09.2019 / 10:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 MAR Gateway Real Estate veröffentlicht erstmals Prognose und erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein EBIT adjusted von mehr als EUR 130 Mio. und einen Gewinn vor Steuern (EBT) zwischen EUR 105 Mio. und EUR 110 Mio. Frankfurt am Main, 26. September 2019. Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) gibt erstmals ihre Prognose bekannt und erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein EBIT adjusted von mehr als EUR 130 Mio. und einem Gewinn vor Steuern (EBT) zwischen EUR 105 Mio. und EUR 110 Mio. Diese Beträge liegen erheblich über den Vorjahreswerten. Kontakt Sven Annutsch The Squaire No. 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main T +49 (0) 69 78808800 0 F +49 (0) 69 78 80 88 00-99 E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de 26.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°13 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: info@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart EQS News ID: 880509 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 880509 26.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JJTG7 AXC0117 2019-09-26/10:22