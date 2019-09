Goldplay Exploration hat sich Bohrdienstleistungen bei einem Drilling-Unternehmen gesichert. Allerdings wurde nicht in Cash bezahlt. Die Aktie hat sich derweil auf hohem Niveau festgesetzt.

Erster "shares-for-services drilling"-Vertrag

Die Aktie von Goldplay Exploration (0,21 CAD | 0,13 Euro; CA38149Q1046) hat sich an der Heimatbörse in Kanada auf dem 20er-Niveau eingependelt. Nach dem Tief MItte Mai notiert man damit mehr als 60 Prozent höher, Anfang des Monats kratzte der Wert sogar am Jahreshoch. Nun gab das Unternehmen zudem einen cash-schonenden Deal mit einem nicht genannten Drill-Unternehmen bekannt. So erhält der Dienstleister 824.376 Anteile am Unternehmen zum Preis von 0,20 CAD. Im Gegenzug erhält Goldplay Bohrdienstleistungen im Wert von 164.875,24 Dollar. Es ist der erste "shares-for-services drilling"-Vertrag des Unternehmens. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist und dürfen frühestens ...

