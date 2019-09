Nike-Calls mit 52%-Chance bei Kursanstieg auf 95 USD

Am 30.8.19 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) auf 89,01 USD mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 85,48 USD. Nach ihrem Kursanstieg auf bis 92,79 USD befinden sich die im Szenario präsentierten Long-Hebelprodukte bereits mit bis zu 75 Prozent im Plus.

Für Anleger, die der Nike-Aktie nach den guten Quartalszahlen und den mehrheitlich positiven Reaktionen der Experten auch nach den Kursanstiegen der vergangenen Wochen noch weiteres Steigerungspotenzial zutrauen, könnte auch jetzt noch ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nike-Aktie mit Basispreis bei 92 USD, Bewertungstag 13.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000HZ2CF30, wurde beim Aktienkurs von 90,91 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,094 USD mit 0,22 - 0,24 Euro gehandelt.

Kann die Nike-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat auf 95 USD fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,35 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,2849 USD

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,2849 USD, BV 0,1, ISIN: DE000GB1WVH3, wurde beim Aktienkurs von 90,91 USD mit 0,55 - 0,58 Euro taxiert.

Kann sich die Nike-Aktie in den nächsten Wochen auf 95 USD steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,88 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 81,34 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 81,34 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MC36499, wurde beim Aktienkurs von 90,91 USD mit 0,93 - 0,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Nike-Aktie auf 95 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,24 Euro (+31 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nike-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nike-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de