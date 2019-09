Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 271 Euro in die Bewertung aufgenommen. Es sollte sich auszahlen, dass bei dem Zahlungsdienstleister wieder die fundamentale Story in den Fokus rücke, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0133 2019-09-26/10:54