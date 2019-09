In Bulgarien hat Tourismusministerin Angelina Angelkowa die Hoteliers aufgerufen, trotz der Insolvenz von Thomas Cook die Kunden des Reiseunternehmens weiter zu versorgen. Andernfalls würde das Image des Schwarzmeerlands leiden, und die Touristen würden nicht wiederkommen, warnte die Ministerin vor Journalisten.

In Bulgarien befinden sich derzeit 3940 Urlauber von Thomas Cook, vor allem in den Tourismushochburgen Warna und Burgas, wie Hristo Galbatschew, dessen bulgarische Reisefirma vor Ort Thomas Cook vertritt, am Donnerstag dem Staatsfernsehen in Sofia. Die Abreise von Thomas-Cook-Gästen funktioniert Medienberichten zufolge in den vergangenen Tagen reibungslos.

Thomas Cook bringt in der Sommersaison nach Angaben des Tourismusministeriums zwischen 350 000 und 450 000 Touristen an die bulgarische Schwarzmeerküste. Sie werden in 58 Hotels untergebracht. Die Tourismusbranche in dem EU-Land befürchtet Verluste in Millionenhöhe./el/DP/jha

