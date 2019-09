Die Aktie von Siemens Healthineers befindet sich seit 16.03.2018 an der Börse und hat seitdem rund 16% an Wert gewonnen. Doch die jüngste Performance lässt zu wünschen übrig, so steht in der 1-Jahres-Betrachtung ein Kursverlust in Höhe von circa 6% auf der Anzeigetafel und auch die Analysten sind eher negativ für Siemens Healthineers eingestellt. Denn:Die US-Bank JPMorgan...

