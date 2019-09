Neckarsulm (ots) - Kaufland startet in der Republik Moldau mit zwei Filialen. In Chisinau-Botanica, Chisinau-Ciocana und dem Hauptsitz in Chisinau schafft Kaufland 750 neue Arbeitsplätze und wird weiter expandieren.



Die beiden Filialen entsprechen dem aktuellen Kaufland-Konzept und haben eine Verkaufsfläche von rund 3.000 und 4.500 Quadratmetern. Das Sortiment beinhaltet rund 3.000 Artikel aus einheimischer Produktion. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Einsatz energiesparender und klimaschonender Technik, wie beispielsweise energieeffiziente Kühlmöbel und LED-Beleuchtung. Ein neues Angebot in der Republik Moldau ist die integrierte automatische Leergutannahme für PET, Glas und Aluminiumdosen.



Fachgeschäfte wie Apotheken, Tabakwarengeschäfte, Wechselstuben, Konditoreien und Imbisse ergänzen das Angebot von Kaufland.



Über Kaufland



Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300 Filialen und rund 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Auch in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien oder Kroatien, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf. Das Unternehmen bereitet aktuell seinen Markteintritt in Australien vor. Bundesweit betreibt Kaufland rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.



Pressekontakt:



Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,

74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.de



Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/117904