Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Aufwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) ist ins Stocken geraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VE1G6L9/ WKN VE1G6L) von Vontobel.Grund sei eine Prognosesenkung des US-Konkurrenten FedEx gewesen. Nach einem Ergebniseinbruch von 14,3 Prozent auf rund 800 Mio. Dollar im ersten Quartal stelle der Paketdienst für das laufende Geschäftsjahr nun nur noch einen bereinigten Gewinn von 11 bis 13 Dollar in Aussicht - erheblich weniger als am Markt erwartet worden sei. Zur Begründung habe das Unternehmen auf die sich weiter abschwächende Weltwirtschaft verwiesen, die von zunehmenden Handelskonflikten und politischen Unsicherheiten belastet werde. Zwar habe die Deutsche Post betont, dass man selbst bislang kaum Auswirkungen spüre, angesichts des guten Laufs, den die Aktie "Gelb" gehabt habe, könne eine gewisse Portion Vorsicht bei Neuinvestments dennoch nicht schaden. (Ausgabe 38/2019) (26.09.2019/alc/n/a) ...

