Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank hat wie erwartet bei ihrer Zinssitzung am Dienstag die Leitzinsen unverändert bei 0,90% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Einlagenzinssatz sei bei -0,05% geblieben. Insgesamt klinge die Notenbank etwas vorsichtiger, da die konjunkturelle Abschwächung der EU immer stärker auf Ungarn durchschlage. Außerdem nehme die Inflationsdynamik ab. Folglich könnte die Notenbank in den nächsten Monaten dazu gezwungen sein, einen Lockerungsprozess in Anlehnung an die EZB einzuleiten. EUR/HUF (Ungarischer Forint) habe vor der Zinssitzung den höchsten Wert seiner Geschichte mit 336,05 erreicht. HUF-Schwäche sei vorprogrammiert. Die Bandbreite liege zwischen 333,00 und 336,00. ...

