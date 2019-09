Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94/ WKN A0V9L9; "EYEMAXX", General Standard) erzielt wirtschaftliche Einigung über den Verkauf ihres aus zwei großteils vermieteten Hallen bestehenden Logistikzentrums sowie von wesentlichen Teilen ihrer Grundstücke in Serbien, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...