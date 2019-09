Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Zalando-Aktien (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) standen unter Druck - der Grund: Eine Platzierung von 13 Mio. Papieren durch den schwedischen Großaktionär Kinnevik, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Zwar habe sich der Investor verpflichtet, zunächst keine weiteren Aktien aus dem eigenen Bestand zu verkaufen. Ein Händler habe den noch bei Kinnevik verbleibenden Anteil von knapp 26 Prozent jedoch ein "Damoklesschwert" genannt, das als Aktienüberhang latent auf dem Kurs lasten dürfte. Christian Salis von Hauck & Aufhäuser sehe bei Zalando zudem den Höhepunkt guter Unternehmensnachrichten erreicht. Ab dem vierten Quartal dürften die Vergleichswerte aus dem Vorjahr auch schwerer zu toppen sein, so der Analyst. Anleger seien daher gut beraten, bestehende Long-Positionen gegen konservativere Investments einzutauschen, etwa eine Protect Anleihe (ISIN DE000HVB3UQ1/ WKN HVB3UQ) von HypoVereinsbank onemarkets. (Ausgabe 38/2019) (26.09.2019/alc/n/a) ...

