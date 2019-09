Die an der Wiener Börse notierte De Raj Group AG hat einen Vertrag mit der STC Energy Limited Liability Company (STC), Ukraine, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen 6 Solarkraftwerke in der Region Kiew errichten und die staatliche Gesellschaft (Energorynok), Ukraine, mit Strom versorgen. Diese Photovoltaik-Kraftwerke werden eine Gesamtproduktionskapazität von 88,371 MW haben. Diese Investition in der Ukraine wird zusammen mit anderen laufenden Verhandlungen in Ungarn, Indien und Südostasien die strategische Expansion in erneuerbare Energieprojekte in ganz Europa und weltweit vorantreiben. Laut Vaidyanathan Nateshan, dem Group CEO von De Raj, sind diese Werke in der Ukraine ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Strategie des Unternehmens, ...

