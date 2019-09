Meadow Bay Gold Corp. gab gestern bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung mit Casino Gold Corp. und 2656065 Ontario Limited geschlossen hat, in deren Rahmen es 100% Beteiligung an Desert Hawk Resources Inc. an 2656065 durch Vergütung in Form von 10.000.000 Stammaktien von Casino verkaufen wird. Die 10.000.000 Stammaktien von Casino stellen etwa 5,8% der ausgegebenen und ausstehenden Casino-Aktien dar.



Desert Hawk ist Besitzer des Atlanta-Goldprojekts in Lincoln County, Nevada und Meadow Bay plant den Verkauf von Desert Hawk zeitgleich mit der Transaktion mit Mountain Valley MD Inc. abzuschließen, die noch immer der Zustimmung von Aktionären und Regulierungsbehörden unterliegt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de