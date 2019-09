Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Franken belassen. Die geplante Übernahme von Osram werfe Fragen zur Strategie und zur Finanzierung des Deals auf, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn der Schweizer Halbleiterkonzern stehe auch so hervorragend da und würde sich mit Osram einen hohen Schuldenberg aufladen./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 00:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-09-26/11:26

ISIN: AT0000A18XM4