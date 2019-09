Facebook hat mit Horizon eine neue Social-VR-Welt angekündigt. Damit sollen Nutzer eigene Virtual-Reality-Welten erschaffen können. Das Aus kommt dagegen für Facebook Spaces und Oculus Rooms. Auf der Oculus-Konferenz Connect 6 hat Facebook ein neues Virtual-Reality-Erlebnis angekündigt. Facebook Horizon soll eine VR-Welt werden, die Nutzer nach eigenen Wünschen erweitern können. Das Ganze erinnert zunächst an eine modernisierte Version von Second Life. Anfang 2020 soll Horizon als geschlossene Betaversion an den Start gehen, für die sich Nutzer schon bewerben können. Die bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...