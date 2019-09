Klar, es ist schön, bei der Arbeit die Füße in einer Hängematte auf Bali zu liegen - das Leben als digitaler Nomade ist trotzdem nicht immer einfach. Für alle, die nicht ins kalte Wasser springen, aber doch mal testweise ein Bein reinhalten wollen, hat unser Kolumnist ein paar Tipps parat. Mir persönlich ging es auch irgendwann auf den Keks: ständig nach neuen Flügen suchen, Visa-Regelungen checken, eine Wohnung und Arbeitsorte finden, und überhaupt mich in der neuen Stadt orientieren. Was futtert man hier? Was muss ich tun, damit man mich nicht futtert? Und so weiter. Die Alternative zu all diesen "Unannehmlichkeiten" des dauerreisenden Digitalarbeiters sind Anbieter wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...