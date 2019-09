In der begonnenen Konsolidierung im üblichen Herbststurm bildet sich eine Bandbreite für den DAX ab, die etwa 600 Punkte ausmacht, also rund 5 % zwischen 12.500 als Oberkante und 12.000/11.900 als Unterkante. Das macht 5 % als Ganzes und 2,5 % Schwankungsbreite um den Mittelwert. New York zeigt den gleichen Verlauf. Alle drei großen Indizes sind identisch mit dem DAX. Mit einer ersten Erkenntnis: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...