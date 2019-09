BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu Inc. hat heute bekannt gegeben, für rund eine Mrd. US-Dollar Anteile an der Online-Reise Plattform Ctrip.com verkaufen zu wollen. Die größte chinesische Suchmaschine Baidu Inc. veräußert damit knapp ein Drittel der Anteile an der Online Travel...

Den vollständigen Artikel lesen ...