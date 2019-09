Osnabrück (ots) - Das Präsidium von terre des hommes hat Beat Wehrle zum neuen Vorstand Programme berufen. Er tritt sein Amt in der Bundesgeschäftsstelle von terre des hommes in Osnabrück am 1. April 2020 an.



»Beat Wehrle hat jahrzehntelange Erfahrungen in der internationalen Arbeit mit Nichtregierungsorganisationen und sozialen Bewegungen, speziell im Bereich der Rechte von Kindern. Er wird den Programmen von terre des hommes an verantwortlicher Stelle wichtige Impulse geben können«, erklärte Edgar Marsh, Vorsitzender des Präsidiums von terre des hommes.



»Ich identifiziere mich voll und ganz mit der zukunftsweisenden Programmarbeit von terre des hommes. Mein zentrales Anliegen wird sein, den Stimmen der Kinder und Jugendlichen in unseren Projekten und ihren Wünschen und Forderungen in unserer Arbeit noch mehr Gewicht zu geben«, so Beat Wehrle anlässlich seiner Berufung.



Beat Wehrle arbeitet seit 2012 für terre des hommes und war zuletzt als Leiter des terre des hommes-Büros in Bogota für die Koordination der Projektarbeit in Lateinamerika verantwortlich. Zuvor war der gebürtige Schweizer für die Nichtregierungsorganisation E-Changer in Brasilien sowie als Geschäftsführer in Fribourg in der Schweiz tätig.



Der 54-jährige Wehrle wird Nachfolger von Albert Recknagel, der im Frühjahr 2020 in den Ruhestand geht. Recknagel ist seit 1984 bei terre des hommes und seit 2012 als Vorstandsmitglied verantwortlich für den Bereich Programme.



Pressekontakt:



Kontakt: Wolf-Christian Ramm, Telefon: 05 41 / 71 01-158, E-Mail:

c.ramm@tdh.de

www.tdh.de



Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/126822