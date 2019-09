Die Westwing-Aktie (WKN: A2N4H0) kracht in diesen Minuten auf der Handelsplattform Tradegate auf bis zu 1,86 Euro! Damit gehört der Prime-Standard-Wert - mal wieder - zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Am Dienstag meldete sich der Online-Möbelkonzern mit einem Business-Update. Wir sagen Ihnen, warum infolge der Meldung sich viele Anleger aus der Aktie verabschieden.

Zwar wächst das Bruttowarenvolumen auf den eCommerce-Plattformen Westwings im laufenden dritten Quartal um mehr als 10% und auch der Konzernumsatz in 2019 soll wie geplant um 6% bis 12% steigen. Doch die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei circa -3,5% des Umsatzes erwartet. Zuvor wurde ein ausgeglichenes Niveau anvisiert. Klar ist: So wird das nichts mit dem EBITDA-Breakeven!

