München, 26.09.2019 Außerordentliche Hauptversammlung der TTL AG beschließt steuerfreie Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie * Dividendenrendite für das Jahr 2018 von insgesamt 8 Prozent * Vorstand stellt Beteiligungsstrategie vor * Asset Management-Plattform startet am 7. Oktober 2019 * Hauptversammlung nimmt Beschlussvorlage mit großer Mehrheit an Die außerordentliche Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat am 26. September 2019 die Ausschüttung einer steuerfreien Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie beschlossen. Bezogen auf den Schlusskurs der TTL-Aktie vom 16. August 2019, dem Tag der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung, entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,4 Prozent. Die auf den Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft lässt damit ihre Aktionäre am Veräußerungserfolg der GEG German Estate Group im Juni dieses Jahres teilhaben. Zusammen mit der bereits im Mai gezahlten Dividende von 0,12 Euro ergibt sich damit, bezogen auf den Schlusskurs der TTL-Aktie vom 28. Dezember 2018, eine Dividendenrendite von insgesamt 8 Prozent. Breiter Beteiligungsansatz mit Fokus auf Cashflow-Generierung Anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung stellte TTL ihre zukünftige strategische Ausrichtung vor. "Wir wollen das Beteiligungsportfolio der TTL AG breiter aufstellen. Dafür investieren wir sowohl in dividendenstarke gelistete Immobilienunternehmen als auch in privat gehaltene Immobiliengesellschaften. Außerdem planen wir direkte Investitionen in Immobilien und Immobilienprojekte. Die Grundlagen dafür haben wir in den vergangenen Monaten gelegt, inzwischen sind wichtige Schritte umgesetzt und bereits erste Investitionen getätigt", erklärt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Die TTL-Gruppe hat ihre Beteiligung an der DIC Asset AG durch den Erwerb von einer Million DIC-Aktien im August und September dieses Jahres ausgebaut. Außerdem hat TTL bereits in ein weiteres börsennotiertes Gewerbe-Immobilienunternehmen investiert, das sich durch eine attraktive Dividendenrendite und einen derzeit noch hohen NAV-(Net Asset Value)-Abschlag auszeichnet. Diese Beteiligung liegt unter der 3-Prozent-Meldeschwelle. Die Beteiligung an privat gehaltenen Immobiliengesellschaften und die direkten Immobilieninvestitionen wird TTL über ihre mit der Rockstone Real Estate-Gruppe neu gegründete Asset-Management-Plattform umsetzen. Hierüber sollen auch Teile der jeweiligen Finanzierung in Form von Mezzanine-Kapital zur Verfügung gestellt werden. Der Investitions-Fokus liegt hierbei auf Value Add und Development-Projekten im Bereich gewerblicher Immobilien in Deutschland. Die Asset Management Plattform soll im Rahmen der Expo Real am 7. Oktober 2019 an den Start gehen. Aktionäre verabschieden Beschlussvorschlag mit großer Mehrheit Bei einer Präsenz von 67,99 Prozent stimmten die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung in München mit 99,99 Prozent für den eingebrachten Beschlussvorschlag. Beschlossen wurde damit die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Stückaktie. Der ursprüngliche Gewinnverwendungsbeschluss vom 10. Mai 2019 wurde entsprechend abgeändert. Alle relevanten Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG am 26. September 2019 können auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html eingesehen werden.