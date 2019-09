BERLIN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will seine Entscheidung über ein mögliches Werk in der Türkei in Kürze bekanntgeben. "Wir sind jetzt in den finalen Gesprächen für eine neue Fabrik", sagte der Produktionsvorstand der Kernmarke VW Pkw, Andreas Tostmann, am Donnerstag in Berlin. Letzte Vertragsdetails würde derzeit besprochen, ein Ergebnis liege noch nicht vor. "Wir gehen davon aus, dass es innerhalb der nächsten zwei Wochen kommt", meinte der Manager mit Blick auf eine Fabrik bei Izmir. Die dort geplanten Modelle wären der neue Passat und der Skoda Superb. In den vergangenen Monaten soll zunächst auch ein VW-Standort in Bulgarien im Rennen gewesen sein./jap/DP/men

