Leipzig (ots) - Geld Anlage wie Greta. Diese Möglichkeit bietet seit kurzem der Leipziger Vermögensverwalter Klingenberg & Cie. mit seinem nachhaltigen Anlagekonzept Gretas Choice.



Gretas Choice Vermögensverwaltung investiert in klima- und umweltfreundliche, nachhaltige, sozialverträgliche Geldanlagen sowie Anlagen die strengen ESG-Kriterien entsprechen oder die SDG-Ziele der UNO verfolgen, wie z.B. die Bekämpfung von Hunger und Krankheiten und die Verbesserung der Trinkwasserversorgung und eine bessere Bildung. Man verzichtet zudem auf Investments in Waffen- und Rüstungsunternehmen. So bietet Gretas Choice den Anlegern neben der finanziellen Rendite auch eine Nachhaltigkeitsrendite.



Gretas Choice richtet sich insbesondere an die junge Generation und Berufsanfänger, sowie Eltern und Großeltern , die nachhaltig für ihre Kinder und Enkelkinder etwas Geld beiseitelegen möchten und ein Vermögen für die Zukunft aufbauen wollen. Um möglichst viele Sparer an der modernen Form der Grünen Geldanlage teilhaben zu lassen, wurde die Mindestanlage mit 1000,-Euro bzw. 50,-Euro bei einem regelmäßigen Sparplan bewußt niedrig angesetzt.



Die digitale Vermögensverwaltung kann bequem und umweltfreundlich völlig papierlos am heimischen PC, Tablet oder Smartphone über die Webseite www.gretas-choice.de abgeschlossen werden. Durch die Digitalisierung konnten die Kosten anlegerfreundlich sehr niedrig gehalten werden, auf Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten und Depotgebühren wird verzichtet.



Die Klingenberg & Cie. Investment KG ist als freier und unabhängiger Vermögensverwalter und Anlageberater für anspruchsvolle Privatkunden, Stiftungen und Unternehmer tätig. Zu den Kernkompetenzen gehören insbesondere die ETF- und fondsgestützte Vermögensverwaltung und Stiftungsberatung.



Weiterhin entwickelt die Klingenberg & Cie. für Ihre Kunden individuelle Lösungen für die private und betriebliche Altersvorsorge wie die DRenta Deutschlandrente. Festzinsangebote, Grüne Geldanlagen und Alternative Investments runden das breite Angebot ab.



Das Unternehmen verfügt über die Zulassung nach §32 Kreditwesengesetz und ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter VuV. Es hat sich nach einem Ehrenkodex zu einer ethischen und verantwortungsvollen Beratung und Vermögensbetreuung verpflichtet. Im deutschlandweiten Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" konnte man sich mehrfach unter den besten Top 50 qualifizieren.



