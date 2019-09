Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Nächste Runde im Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel. Zum Ende September können alle drei Teilnehmer Gewinne in ihren Depots verbuchen. Den größten Profit-Sprung macht dabei Markus Stillger, dessen Rendite von 1,08% im Vormonat auf satte 5,01% anwächst, was vor allem auf den Kurs der Encavis-Wandelanleihe (aktuell bei 115%) zurückzuführen ist. Stillger bleibt damit zwar noch auf Position 3, liegt aber nur noch ganz knapp hinter Manuela Tränkel, die ihrerseits eine Portfolio-Rendite von 5,66% (Vormonat: 4,26%) vorweisen kann. Ganz vorne liegt mit einer bislang erwirtschafteten Rendite von 8,92% weiterhin Hans-Jürgen Friedrich, der aktuell zudem einen spannenden Tausch (Kirk Beauty One "Douglas"-Anleihe rein, Nordex-Anleihe raus) in seinem Portfolio durchgeführt hat.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 26.08.2019 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Hans-Jürgen Friedrich

Portfolio-Änderung

Verkauf ...

