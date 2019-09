Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet: Ein Börsenrückzug ist noch nicht vom Tisch - Aktienanalyse Die Aussagen des Managements auf dem jüngsten Kapitalmarkttag waren Auslöser für den Rücksetzer bei der Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...