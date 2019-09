Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach einer weiteren Gewinnwarnung von 149 auf 143 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die zweite Senkung der Jahresziele in diesem Jahr reduzierten die Analysten ihre Prognosen für die Jahre 2019 bis 2021. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag biete die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers nun aber eine günstige Kaufgelegenheit, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-09-26/13:07

ISIN: DE0006916604