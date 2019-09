Mainz (ots) -



Freitag, 27. September 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Ottfried Fischer, Schauspieler

Susanne Gelhard, ZDF-Studioleiterin Rheinland-Pfalz

Stephan Radke, Kameramann



Sommer 1989 in der Prager Botschaft - Hoffen und Bangen der

DDR-Flüchtlinge

Der Blick ins Herz - Neue Methoden der Herzdiagnostik

Alternativen zum klassischen Shampoo - Wie gut sind Haarseifen?



Freitag, 27. September 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Oktoberfest 2019 - Hochstimmung im Festzelt

Expedition Deutschland: Schwielowsee - Zwei Frauen und viele

Pferdestärken

Küchenträume - Christophs Wildleberpastete



Freitag, 27. September 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Prinz Harry auf Dianas Spuren - Besuch in Angola

Stefanie Giesinger in Paris - Lieblingsplätze des Models

Die Wiesn-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas



Freitag, 27. September 2019, 23.25 Uhr



aspekte

Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste: Tobias Moretti, Schauspieler, mit seinem neuen Film

"Deutschstunde"

MiA., mit ihrem Song: KopfÜber



Was die EU zusammenhält - Warum Europa die Kultur braucht

Nachwendekinder - das große Schweigen - DDR-Vergangenheit und

Identitätssuche

"Deutschstunde" im Kino - Romanverfilmung aktuell und zeitlos

Yves Saint Laurent: "Celebration" - Dokumentarfilm über den Mythos

"Stadt unter Einfluss" - Das Musical zur Wohnungskrise



