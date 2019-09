Paris (www.fondscheck.de) - Der Echiquier Major SRI Growth Europe (ISIN LU0969070365/ WKN A14SYE) aus dem Hause LFDE - La Financière de l'Échiquier ist ein nach Nachhaltigkeitskriterien (SRI) zertifizierter, überzeugungsbasierter Fonds, der vornehmlich in europäische Wachstumstitel mit großer Marktkapitalisierung investiert, die in ihren jeweiligen Branchen Marktführer sind, und nach dem hauseigenen Bewertungsschema ein ESG-Rating von mehr als 6/10 aufweisen, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...