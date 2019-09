Vorabveranstaltung zur CES 2020 setzt den Fokus auf künstliche Intelligenz

Consumer Technology Association:

WAS: The Consumer Technology Association (CTA) gab heute die Aussteller sowie neue Referenten für die CES Unveiled in Paris bekannt. Die CES Unveiled in Paris ist eine offizielle Vorabveranstaltung zur CES 2020, die den Fokus auf künstliche Intelligenz (KI) setzt. Teilnehmer und Medienvertreter können sich online zur CES Unveiled in Paris anmelden.

Mehr als 80 Aussteller aus Frankreich und Europa werden die neuesten technologischen Innovationen vorstellen. Die Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, die neuesten Innovationen aus den Bereichen KI, Unternehmenslösungen, Gesundheit und Wellness, IoT-Infrastruktur, intelligente Städte und mehr hautnah zu erleben und mit diesen Innovationen zu interagieren. Zu den führenden Ausstellern zählen:

Delta Dore Entwickelt zuverlässige, offene und sichere technologische Lösungen zur Unterstützung der Energiewende und mehr persönlichen Komfort

Entwickelt zuverlässige, offene und sichere technologische Lösungen zur Unterstützung der Energiewende und mehr persönlichen Komfort Humetrix Transformiert die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen, um die Patientensicherheit, Koordinierung der Pflege und Kostenkontrolle für die Patienten zu verbessern

Transformiert die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen, um die Patientensicherheit, Koordinierung der Pflege und Kostenkontrolle für die Patienten zu verbessern Millo Entwickelt innovative Lösungen für eine einfache und angenehme Zubereitung von Mahlzeiten

Entwickelt innovative Lösungen für eine einfache und angenehme Zubereitung von Mahlzeiten Mobioos Geht die Herausforderungen in Betrieb und Marketing durch eine tief lernende KI an und vereinfacht so die digitale Komplexität

Geht die Herausforderungen in Betrieb und Marketing durch eine tief lernende KI an und vereinfacht so die digitale Komplexität Olythe Ist auf die Analyse der menschlichen Atmung spezialisiert

Ist auf die Analyse der menschlichen Atmung spezialisiert Proov Station Automatisiert den Prozess der Fahrzeuginspektion

Auf der Website der CES Unveiled Paris finden Sie eine aktuelle Ausstellerliste.

WER: Bei der diesjährigen Veranstaltung gibt es eine Konferenzreihe zum Thema KI. Branchenexperten und Meinungsführer werden über alle KI-Kategorien informieren, einschließlich der Frage, wie KI Unternehmen verändert, sowie ihren Einfluss auf Ethik und Politik. Die angekündigten Referenten sind:

Jean-Philippe Desbiolles , VP, Cognitive Solutions, IBM Watson

, VP, Cognitive Solutions, IBM Watson Isabelle Ryl , Professor, Director von PRAIRIE, INRIA

, Professor, Director von PRAIRIE, INRIA Laurence Lafont , Chief Operating Officer, Microsoft Frankreich

, Chief Operating Officer, Microsoft Frankreich Edward Bouygues , Chief Strategy Officer, Bouygues Telecom

, Chief Strategy Officer, Bouygues Telecom Aude Vinzerich , Head of AI, EDF

, Head of AI, EDF Sophie Proust , Chief Technology Officer, Atos

, Chief Technology Officer, Atos Anne-Laure Thieullent , Managing Director, AI Analytics Group Offer Leader, CapGemini

, Managing Director, AI Analytics Group Offer Leader, CapGemini Frédéric Vezon , Co-President und Gründer, ASPertise

, Co-President und Gründer, ASPertise Fabrice Tocco , Co-Gründer und Co-CEO, Dawex

, Co-Gründer und Co-CEO, Dawex Grégoire Ferré , Group VP, Digital Transformation and AI, Faurecia

, Group VP, Digital Transformation and AI, Faurecia Guive Balooch , Head of Technology Incubator bei L'Oreal

, Head of Technology Incubator bei L'Oreal Mathieu Colas , Senior Partner, Monitor Deloitte

, Senior Partner, Monitor Deloitte Guillaume Devauchelle , Group Vice President Innovation Scientific Development, Valeo

, Group Vice President Innovation Scientific Development, Valeo Valerie Hoffenberg , President und Gründerin, Connecting Leaders Club

, President und Gründerin, Connecting Leaders Club Gary Shapiro , President und CEO, CTA

, President und CEO, CTA Karen Chupka , EVP, CES

, EVP, CES Steve Koenig, VP of Market Research, CTA

Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie unter CES.tech.

WANN: CES Unveiled in Paris, Frankreich

Dienstag, 22. Oktober 2019

13 bis 20 Uhr

Palais Brongniart, Paris, Frankreich

Jetzt anmelden