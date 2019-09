Zweiter Tag beim Börsianer Festival und es gab gleich zu Beginn einen Einblick in die Mobilitäts-Perspektiven vom neuen voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner und dem FACC-CEO Robert Machtlinger. Eibensteiner sieht in der Umstellung der Antriebskonzepte von Verbrennungs- hin zu Elektro-Motoren eine Chance für sein Unternehmen, da die voestalpine in den gängigen Antriebstechnologien im Motor bisher kaum vertreten war. Deshalb unterstützt die Gesellschaft auch die Formula E, "weil einerseits die großen Kunden dort sind und andererseits um ein Statement zu setzen", so Eibensteiner. Zum Zukunfts-Thema Wasserstoff meint Eibensteiner, dass hier noch sehr an der Wirtschaftlichkeit gearbeitet werden müsse, da für 1kg Wasserstoff 50 kW Strom benötigt ...

