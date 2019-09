München (ots) - Anlässlich des 15. Sendergeburtstags gibt 1-2-3.tv seinen Zuschauern am kommenden Sonntag die einzigartige Chance, einen Ford Focus ST-Line zum einmalig günstigen Schnäppchenpreis zu ergattern!



Mit einer Highlight-Woche feiert Deutschlands größter Auktions-Sender seit dem 21.September 2019 sein 15-jähriges Senderbestehen. Bis Sonntag läuft der Countdown zum absoluten Höhepunkt der Feierlichkeiten: Im großen Finale am 29. September (19 Uhr) haben Zuschauer die einmalige Gelegenheit, live im TV für Neuwagen, konkret ein Modell des Ford Focus ST-Line, zu bieten. Der Clou: Selbstverständlich bleibt 1-2-3.tv auch bei dieser Versteigerung seinem Prinzip der Rückwärtsauktion treu. Das heißt nicht das höchste Angebot erhält den Zuschlag, sondern alle erhalten den günstigsten Preis - also zu der für das letzte Auto abgegebenen Offerte!



Ein brandneues Fahrzeug zum Schnäppchenpreis? Dieser Traum jedes Autoliebhabers kann also nun wahr werden. Ab 19 Uhr sind alle, die einen Ford Focus ST-Line ihr Eigen nennen möchten, eingeladen, vorab online ihr Wunschkennzeichen zu reservieren und am Sonntagabend die Telefonleitungen während der 'Die 1-2-3.tv Autoshow' glühen zu lassen. Der Neupreis beläuft sich auf 31.000 Euro - welche Summe die neuen Besitzer zahlen werden, bleibt spannend.



1-2-3.tv Geschäftsführer Jörg Simon freut sich auf dieses einzigartige Programmhighlight und verspricht sich von der '1-2-3.tv Autoshow' Nervenkitzel pur: "Für unserer Zuschauer ist es immer aufregend zu beobachten, zu welchem Preis sie ihren Wunschartikel kaufen können. Bei einem nun solch hochwertigen und kostspieligen Produkt wie einem brandneuen Auto, ist das Herzklopfen während der Rückwärtsauktion sicherlich um ein Vielfaches größer."



