Bad Kreuznach (ots) - Jeder Dritte der über 65-Jährigen hat einen Hallux Valgus. Mehr als zehn Millionen Deutsche leiden unter der Volkskrankheit, bei der das Gelenk der Großzehe wegknickt und sich ein seitlicher Ballen am Fuß bildet. Vor allem Frauen sind betroffen, weil sie ein schwächeres Bindegewebe als Männer haben. Werden dann noch zu enge Schuhe getragen, die nicht einmal hoch sein müssen, verschlimmern sich die Beschwerden meistens im Laufe der Jahre.



Schmerzfrei mit Wohlfühlschuhen von Avena



Speziell für diesen Bedarf bietet Avena Betroffenen seit nunmehr 20 Jahren Schuhe, die kaum in herkömmlichen Geschäften zu finden sind. Die Hallux-Schuhe verfügen über besonders weiches, elastisches Obermaterial, eine regulierbare Spannweite und eine sehr weiche Polsterung. Alle Modelle lassen somit Ballen und Zehen ausreichend Platz. Zudem können Kunden bei Bedarf die Innensohlen der meisten Schuhe herausnehmen und eigene Einlagen verwenden.



Bequeme Herbstmodelle in Trendfarben



Von leichten Ballerinas über sportliche Sneaker bis hin zu modischen Stiefeln bietet Avena ein breites Sortiment an Hallux-Schuhen für jede Jahreszeit und jeden Anlass. Wer auf Herbstspaziergängen einen Blickfang setzen möchte, findet bei Avena aktuell verschiedene Hallux-Modelle in der edlen Trendfarbe Bordeaux. Auch erdige Brauntöne lassen sich besonders gut kombinieren. Mit einer griffigen Sohle geben die Boots und Stiefeletten sicheren Halt auf nassem Laub, und die leichte Thermofütterung sorgt an kühlen Tagen für ein angenehmes Wärmegefühl. Kundinnen haben nicht nur die Wahl zwischen klassischen Schnürungen oder komfortablen Klett- oder Reißverschlüssen, sondern können auch aus drei verschiedenen Schuhweiten auswählen.



Seit 20 Jahren für das Wohlbefinden der Kunden



Avena greift auf eine langjährige Erfahrung als Gesundheitsexperte zurück. Das Unternehmen wurde 1999 in Bad Kreuznach gegründet und feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Von Beginn an stand das Wohlbefinden der Kunden im Fokus des Versandhändlers. Im Laufe der Jahre wurde das Sortiment unter Einbeziehung der Kundenwünsche stetig ausgebaut.



Die Avena-Produkte können bequem per Katalog oder online über www.avena.de bestellt werden.



Über Avena



Die Avena GmbH & Co. KG gehört zur Walbusch-Gruppe und ist als führender Spezialversandhändler der Gesundheitsexperte für das Wohlbefinden und die Lebensqualität seiner Kunden. Das Unternehmen wurde 1999 in Bad Kreuznach gegründet und bietet ausgewählte Schuhe, Bekleidung sowie nützliche Helfer für das tägliche Leben an. Alle Produkte zeichnen sich durch ihren besonderen Nutzen aus. Avena setzt sowohl bei Verarbeitung als auch Material hohe Qualitätsstandards. Bei der Auswahl der Produkte wird Avena von Ärzten, Apothekern und Therapeuten beraten. Somit decken die Produkte den Unterstützungsbedarf älterer Menschen besonders gut.



