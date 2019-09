In einem aktuellen Triple-Anleihen-Barometer zu den ausstehenden drei Unternehmensanleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG jeweils 4 von 5 möglichen Sternen.

Die KFM-Analysten gehen aufgrund der verbesserten Entwicklung in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 sowie den aussichtsreichen Fortschritten des Werkes in China von einem weiterhin ertragreichen Wachstum der NZWL aus. In Verbindung mit der wachstumsbedingt aktuell unterdurchschnittlichen, aber steigenden Eigenkapitalquote und der jeweiligen Rendite der NZWL-Anleihen seien alle drei Minibonds des Unternehmens als "attraktiv" einzustufen, so die Anleihen-Experten in ihrem Fazit.

INFO: Die NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen - vom Einzelteil bis zum kompletten Getriebe - und blickt auf mehr als 110 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Das Unternehmen hat eigene Fertigungsstandorte in Deutschland (Leipzig) und in der Slowakei (Sucany). Das Produktspektrum umfasst Synchronisierungen, Einzelteile und Baugruppen sowie Getriebe. Über 70% der Umsatzerlöse werden im Bereich Synchronisierungen erzielt. Um die hohe Nachfrage nach Synchronisierungssätzen von Doppelkupplungsgetrieben zu bedienen, betreibt die Schwestergesellschaft NZWL International eine weitere Produktionsstätte in China (Tianjin). Der Großkunde Volkswagen hat mit der NZWL-Gruppe hierzu eine langfristige strategische Zusammenarbeit vereinbart.

6,50%-NZWL-Anleihe 2018/24

ANLEIHE CHECK I: Die im November 2018 emittierte unbesicherte Mittelstandsanleihe der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig GmbH ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 15.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 15.11.2024. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 17,5 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten für die Emittentin sind in den Anleihebedingungen ...

