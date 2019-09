Vonovia will die Mehrheit an Hembla aus Schweden kaufen. Von Black Rock möchte man 61,19 Prozent des Grundkapitals von Hembla übernehmen. Der Kaufpreis liegt bei 1,14 Milliarden Euro. Damit stärkt Vonovia sein Portfolio in Schweden. Hembla ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...