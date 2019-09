Berlin (ots) - +++ Karl Hunger zum Geschäftsführer ernannt +++ Verena Adam von Strenge wird neue HR-Chefin



LIQID hat im Rahmen der vor einigen Wochen begonnenen Erweiterung seiner Führungsmannschaft erste Veränderungen vorgenommen. Karl Hunger wird neuer Geschäftsführer der LIQID Asset Management, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens. Hunger ist seit 2016 Head of Operations bei LIQID und war zuvor u.a. bei KPMG und bei Berenberg tätig.



Johannes Gamroth, der vor LIQID u.a. bei Werthstein und Millenium Management aktiv war, koordiniert zukünftig die Zusammenarbeit mit dem LIQID-Partner und Investor HQ Trust. Das Multi-Family-Office aus Bad Homburg ist für die Anlagestrategien des digitalen Vermögensverwalters verantwortlich. Der bisherige Geschäftsführer der LIQID Asset Management, Kim Felix Fomm, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.



Verena Adam von Strenge stößt als neue VP People & Culture zu dem Berliner Unternehmen. Sie war zuvor u.a. Director of Human Resources bei der Native-Advertising-Plattform Plista und Manager Human Resources bei der Fox Mobile Group.



LIQID-CEO Christian Schneider-Sickert kommentiert: "Ich freue mich, unser Führungsteam im Rahmen unserer Wachstumsstrategie kontinuierlich zu erweitern. Mit Karl Hunger und Verena Adam von Strenge haben wir ausgewiesene Experten, die die wichtigen Unternehmensbereiche weiterentwickeln werden. Bei Kim Felix Fomm möchte ich mich herzlich für das Engagement beim bisherigen Aufbau von LIQID bedanken und wünsche ihm alles Gute."



Über LIQID:



LIQID versteht sich als unabhängige digitale Alternative zur Privatbank. Neben der klassischen Vermögensverwaltung in Aktien- und Anleihefonds ab 100.000 Euro, darunter auch nachhaltigen Angeboten, bietet das 2016 gegründete Berliner Fintech erfahrenen Anlegern ab 200.000 Euro auch den Zugang zu alternativen Anlagenklassen wie Private Equity und Private Equity Real Estate (unternehmerische Immobilienbeteiligungen). Bei der Entwicklung und Umsetzung seiner Anlagestrategien arbeitet LIQID in enger Partnerschaft mit den Experten von HQ Trust, dem Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, zusammen. Neben HQ Trust zählen der Londoner Private-Equity-Investor Tosca, Project A Ventures und Dieter von Holtzbrinck Ventures zu den Gesellschaftern von LIQID.



