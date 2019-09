Oculus' autarke VR-Brille Quest bekommt diverse Updates: Hand-Tracking, Oculus Link für VR am PC und besseres Passthrough. Die Quest wird noch spannender als ohnehin schon und sticht damit unter anderem ihren eigenen Oculus-Kollegen Rift S aus. Mit verhältnismäßig günstigen 450 Euro, Kabellosigkeit, guter Bildqualität und einer ordentlichen Auswahl an Virtual-Reality-Spielen ist die Oculus Quest ohnehin schon eine verlockende Consumer-VR-Brille. Herausstechendes Feature - für einige Gamer aber auch größtes Manko - der Quest war von Anfang an die Tatsache, dass man sie nicht per Kabel mit einer externen Recheneinheit verbinden muss oder...

