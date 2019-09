Viel wurde in den vergangenen Wochen um das IPO des Software-Unternehmens TeamViewer geschrieben. Nun ist die Aktie endlich an der Börse und bringt es gleich zum Start beim Ausgabekurs von 26,25 Euro auf einen Börsenwert von 5,25 Mrd. Euro, was bei einem Streubesitz von 42 Prozent locker MDAX-Niveau entspricht. Ein bekannter CEO einer anderen Software-Company […] The post Von TeamViewer bis Frequentis: Alle IPO's auf einen Blick appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...