Nynomic AG: Erwerb der Sensortherm GmbH öffnet Markt in der digitalen Pyrometrie DGAP-Ad-hoc: Nynomic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Nynomic AG: Erwerb der Sensortherm GmbH öffnet Markt in der digitalen Pyrometrie 26.09.2019 / 13:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nynomic AG: Erwerb der Sensortherm GmbH öffnet Markt in der digitalen Pyrometrie Wedel (Holst.), 26.09.2019 Die Nynomic AG hat 100% der Anteile der Sensortherm GmbH, Sulzbach/ Ts., übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die neue Tochtergesellschaft wird als achte Säule in die Nynomic AG integriert. Sensortherm gehört zu den Technologieführern der Infrarotmesstechnik, spezialisiert auf Anwendungen der berührungslosen, hochgenauen und schnellen Temperaturbestimmung. Die Pyrometer, speziell die Quotientenpyrometer, sind die weltweit schnellsten Geräte mit digitaler Signalverarbeitung und -ausgabe. Schnelle Quotientenpyrometer werden beispielsweise zum Regeln der Prozesstemperatur in Laseranlagen für die additive Fertigung benötigt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Fertigung von Infrarotmessgeräten setzt Sensortherm fortlaufend neue Maßstäbe in der digitalen Pyrometrie. Sensortherm bietet wirtschaftliche und technisch hochwertige Lösungen aus einer Hand. Mit dem Erwerb der Sensortherm eröffnet sich der Nynomic Gruppe somit der wachstumsstarke Markt der Infrarotmesstechnik mit vielfältigen Anwendungen. Die Sensortherm GmbH hat knapp 30 Mitarbeiter in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Umsatz von Mio. EUR 3,5-4,0 erwartet. Der Vorstand der Nynomic AG ist überzeugt, dass die Übernahme der Sensortherm GmbH als strategisch konsequenter Schritt einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Technologieführerschaft der Nynomic Gruppe leistet. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG Am Marienhof 2 22880 Wedel www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450 info@fischer-relations.de