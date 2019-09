Newark (www.fondscheck.de) - PGIM baut seine europäische Präsenz weiter aus und eröffnet ein neues Büro in den Niederlanden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Erst kürzlich hat die niederländische Finanzmarktaufsicht die Genehmigung erteilt, dass PGIM von seinem neuen Büro in Amsterdam als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) für seinen irischen alternativen Investmentfonds agieren und Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Marketing und Vertrieb in der Europäischen Union anbieten darf. ...

