Zollikerberg (ots) - Anfang Oktober 2019 öffnet das Augenzentrum Zollikerberg am Standort des Spitals Zollikerberg offiziell seine Türen. In Zusammenarbeit mit der Augenklinik des Stadtspitals Waid und Triemli wird das Angebot der Augenheilkunde am Standort Zollikerberg sukzessive ausgebaut. Neben einer breiten augenärztlichen Grundversorgung bietet das Augenzentrum Zollikerberg nun weitere Spezialsprechstunden und chirurgische Eingriffe am Auge an.



Der Gründung des Augenzentrums Zollikerberg ist das Ergebnis eines wichtigen Schulterschlusses zweier dem Gemeinwohl verpflichteter Institutionen, dem Stadspital Waid und Triemli und dem Spital Zollikerberg. Das neue Augenzentrum wird von Prof. Dr. med. Matthias Becker, Chefarzt der Augenklinik des Stadtspitals Waid und Triemli, sowie Dr. med. Nicole Hitz-Küng als Standortverantwortliche und langjährige selbständige Ophthalmologin an diesem Standort geführt. Sie und weitere Spezialisten bieten eine ganzheitliche, menschliche Beratung und eine kompetente Behandlung der Augen für eine bestmögliche Sehqualität an.



Das Behandlungsspektrum des Augenzentrums Zollikerberg ist aufgrund der Zusammenarbeit sehr umfassend. Patientinnen und Patienten werden neben den gängigen Untersuchungen im Rahmen einer augenärztlichen Grundversorgung diverse Spezialsprechstunden und augenchirurgische Eingriffe angeboten. So übernimmt die Katarakt-Operationen derzeit Prof. Dr. med. Matthias Becker persönlich. Mithilfe verschiedener Spezialärzte der Augenklinik des Stadtspitals Waid und Triemli wird das Augenzentrum Zollikerberg sein Spektrum an ophthalmologischen Spezialsprechstunden und der Augenchirurgie nach und nach ausbauen.



Mehr Informationen zum Augenzentrum Zollikerberg finden Sie unter: www.spitalzollikerberg.ch/augenzentrum



Über das Spital Zollikerberg



Als privates Akutspital mit öffentlichem Leistungsauftrag trägt das Spital Zollikerberg zur optimalen medizinischen Versorgung des Grossraums Zürich bei. Jährlich behandelt das Spital mehr als 10 000 Menschen stationär sowie rund 50 000 ambulant und führt circa 7000 Operationen durch. Mit über 2200 Neugeborenen im Jahr ist das Spital Zollikerberg eine der beliebtesten Geburtskliniken im Kanton Zürich. Das Dialysezentrum gehört mit 23 Plätzen zu den grössten Zentren im Kanton Zürich. Das von der Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule getragene Spital bietet ein breites Angebot an medizinischen Leistungen in der Inneren Medizin, der Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe inkl. Neonatologie an. Mehr als 100 angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie rund 60 Belegärzte gewährleisten eine umfassende medizinische Betreuung.



www.spitalzollikerberg.ch



Kontakt:



Spital Zollikerberg

Anke Schramm

Verantwortliche Marketing & Kommunikation

T +41 (0)44 397 32 51

E-Mail: anke.schramm@spitalzollikerberg.ch



Original-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100832969