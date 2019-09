Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental nach Vorlage eines Programms für mehr Effizienz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Die vorgestellten Maßnahmen dürften sich langfristig positiv auf die Profitabilität und die Kapitalrendite (ROIC) des Reifenherstellers und Autozulieferers auswirken, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sehe sie aber nur begrenzt positive Impulse für die Finanzkennziffern./edh/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 19:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005439004

AXC0222 2019-09-26/14:23