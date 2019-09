Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LEG anlässlich der Forderung der SPD-Fraktion nach einem bundesweiten fünfjährigen Mietendeckel für angespannte Wohnungsmärkte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Grundsätzlich sehe er das Risiko eines Mietendeckels außerhalb Berlins immer noch als gering an, jedoch etwas höher als bisher, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde dies die zuletzt stärker gebeutelten Papiere von Vonovia und LEG Immobilien weniger belasten als die Deutsche-Wohnen-Aktie./edh/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 13:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-09-26/14:22

ISIN: DE000LEG1110