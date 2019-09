Die Schweizer Großbank UBS hat ABN Amro angesichts Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Geldwäsche-Skandals auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Bank habe bereits unlängst auf Unzulänglichkeiten hingewiesen, die jüngste Entwicklung erhöhe aber das Risiko für Strafzahlungen, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kapitalsituation von ABN Amro sei stark, aber die Marktschätzungen für die Dividende könnten nun unter Druck geraten./ajx/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-09-26/14:28

ISIN: NL0011540547