Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für den Brillenkonzern EssilorLuxottica nach dem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Dass es gar keine Veränderungen bei den erwarteten Einsparungen gegeben habe, habe ihn etwas negativ überrascht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begrüße zudem zwar, dass sich das Unternehmen bereits in der Integrationsphase befinde - die Aufstellung des Managements sei mittelfristig jedoch nicht nachhaltig./kro/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-09-26/14:32

ISIN: FR0000121667