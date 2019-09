Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Unterstützung hoher Geschwindigkeiten durch PCIe Gen 5, mit Roadmap bis 112 Gbit/s



TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Konnektivitätslösungen für High-Speed-Computing- und Netzwerkanwendungen, erweitert seine Sliver-Linie von Steckverbindern und Kabelbaugruppen für SFF-TA-1002 kontinuierlich um neue kabelgebundene Buchsen und Kabelbaugruppen, die Signal und Leistung zu einer kostengünstigen Lösung zusammenführen. Wie frühere Lösungen entspricht auch diese neue Version der Spezifikation SFF-TA-1002 der SNIA (Storage Networking Industry Association) Small Form Factor Technology Work Group und gehört zu den robustesten, kostengünstigsten und leistungsstärksten Lösungen auf dem Markt.



Die kabelgebundenen Sliver-Buchsen für SFF-TA-1002 ermöglichen Card-Edge- und verkabelte Anwendungen, die Riser-Karten, Kabel, SSD-Laufwerke und kundenspezifische Konnektivität unterstützen. Sie unterstützen hohe Geschwindigkeiten durch PCIe Gen 5 mit einer Roadmap bis 112 Gbit/s. Der dichte 0,6 mm Pitch der Steckverbinder unterstützt außerdem die Anzahl der PCIe-Lanes der nächsten Generation aus Silizium. Hier gelangen die aktuellen Produkte auf dem Markt bereits an ihr Limit. Die Kabelbaugruppenlösung verbindet Chip-to-Chip, Card-to-Card oder Card-to-Chip.



"Die Systemgeschwindigkeiten steigen und die Designs werden immer dichter, also suchen Entwicklungsingenieure nach Produkten, die sowohl Geschwindigkeit als auch Flexibilität in der Box bieten, um sie mit Karten oder Chips zu verbinden", so Ann Ou, Produktmanagerin im Geschäftsbereich Daten und Geräte von TE Connectivity. "Unsere neuen kabelgebundenen Sliver-Buchsen und Kabelbaugruppen für SFF-TA-1002 unterstützen hohe Leistung und kombinieren Signal und Leistung zu einer kostengünstigen Lösung für höchste Flexibilität."



TE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Entwicklungsingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus fast 140 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. TE stellt gemäß ihrem Motto EVERY CONNECTION COUNTS sicher, dass jede Verbindung zählt. Erfahren Sie mehr unter www.te.com



