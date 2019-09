26.09.2019 - publity AG ( ISIN DE0006972508) erhält von ihren Finanzierungspartnern Meritz Financial Group und IGIS Asset Management eine weitere Finanzierungstranche aus der bestehenden Kooperation. Die im April 2019 angekündigte Zusammenarbeit sieht Investitionen in deutsche Büroimmobilien - bislang wurden daraus 85 Mio. Euro abgerufen. Die erste gemeinsame Transaktion war der Kauf des Bürogebäudes St. Martin Tower in Frankfurt am Main mit einer Mietfläche von rund 26.000 Quadratmetern. Die Immobilie wurde durch die 100%ige publity-Tochtergesellschaft publity Investor GmbH für das eigene Immobilienportfolio ...

