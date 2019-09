Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für IAG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Das Ergebnisziel (Ebit) der Airline-Holding für 2019 entspreche ihrer Erwartung und liege nur knapp unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im gegenwärtigen Aktienkurs sollten sämtliche jüngsten Belastungsfaktoren mittlerweile eingepreist sein./edh/men Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-09-26/15:17

ISIN: ES0177542018