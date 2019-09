ROUNDUP: Produktion bei VW wird wirtschaftlicher - Freiräume für E-Mobilität

BERLIN/WOLFSBURG - Volkswagen wird bei der Autoproduktion effizienter und will große Teile des eingesparten Geldes in den weiteren Ausbau der Elektromobilität stecken. 2019 werde man die Produktivität bei der Kernmarke um mehr als sechs Prozent steigern können, sagte der zuständige Vorstand Andreas Tostmann am Donnerstag. So könnten in diesem Jahr die Kosten um 500 Millionen Euro gedrückt werden, was das Ergebnis verbessere. Für die Herstellung pro Fahrzeug müsse das Unternehmen zum ersten Mal seit 2013 weniger ausgeben, erklärte Tostmann am Rande einer VW -Managerkonferenz in Berlin.

ROUNDUP 2: Lichtspezialist Hella spürt maue Autokonjunktur - Aktie steigt

LIPPSTADT - Der Licht- und Elektronikspezialist Hella hat die maue Autokonjunktur zum Start seines neuen Geschäftsjahres stark zu spüren bekommen. Umsatz und Gewinn gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück. Doch obwohl Konzernchef Rolf Breidenbach auf Sicht keine Markterholung erkennen kann und die Unsicherheiten zunehmen, gibt er sich mit Blick auf die Jahresziele des MDax -Unternehmens aus dem nordrhein-westfälischen Lippstadt optimistisch. "Wir sind immer noch auf Kurs, unsere Ziele zu erreichen", sagte er am Donnerstag in einer Telefonkonferenz.

ROUNDUP/Geldwäsche-Vorwurf: Behörde ermittelt gegen Großbank ABN Amro

AMSTERDAM - Nach mehreren Fällen bei anderen europäischen Geldhäusern steuert jetzt auch die niederländische Großbank ABN Amro auf einen Geldwäsche-Skandal zu. Es liefen Ermittlungen zu möglichen Verstößen bei der Prüf- und Meldepflicht bei verdächtigen Transaktionen von Kunden, teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mit. Dabei gehe es um die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Die seit der Finanzkrise verstaatlichte Bank kündigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.

Ryanair: Kein Interesse an Thomas-Cook-Tochter Condor

WIEN - Ryanair-Chef Michael O'Leary hat einem möglichen Einstieg bei dem deutschen Ferienflieger Condor eine Absage erteilt. Ryanair habe kein Interesse daran, weitere Airlines zu kaufen, sagte der Chef von Europas größtem Billigflieger am Donnerstag in Wien. Die Fluglinie Condor sucht nach der Insolvenz ihres britischen Mutterkonzerns Thomas Cook nach einem Käufer.

ROUNDUP: Maschinenbauer Gea verschärft Stellenabbau - Neue Mittelfristziele

DÜSSELDORF - Der schwächelnde Maschinenbauer Gea verschärft mit weiteren Stellenstreichungen den Sparkurs und stellt für die kommenden Jahre nur moderates Wachstum in Aussicht. Bis 2022 soll der Umsatz jährlich zwischen zwei und drei Prozent zulegen, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Das ist weniger als in den alten Mittelfristzielen, die Gea im Februar gestrichen hatte.

ROUNDUP: Salzgitter AG erwartet Verlust - Vorsorge für drohende Kartellstrafe

SALZGITTER - Der Stahlhersteller Salzgitter muss seine Risikovorsorge wegen einer drohenden Kartellstrafe erhöhen und rechnet deshalb mit einem Verlust im laufenden Jahr. Der SDax -Konzern senkte seine Ergebnisprognose deutlich, wie er am Donnerstag überraschend mitteilte. Nun werde für 2019 vor Steuern ein Minus im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Zuvor war Salzgitter noch von einem Gewinn vor Steuern von 125 bis 175 Millionen Euro ausgegangen.

McDonald's testet vegane Burger von Beyond Meat

CHICAGO - Die Fleischersatzfirma Beyond Meat hat mit ihren veganen Burgern jetzt auch McDonald's als Partner gewonnen. Der Fast-Food-Gigant gab am Donnerstag bekannt, kommende Woche in 28 kanadischen Filialen einen zwölfwöchigen Testlauf mit pflanzlichen Bratlingen von Beyond Meat zu starten. "Wir haben an unserem eigenen Rezept gearbeitet und sind jetzt bereit für das Feedback unserer Kunden", verkündete McDonald's-Managerin Ann Wahlgren.

ROUNDUP: Hornbach-Gruppe profitiert von Kundenzuwachs und hebt Prognose an

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - Die Baumarkt-Gruppe Hornbach wird nach einem Gewinnplus optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Verantwortlich für gestiegene Umsatz- und Gewinnzahlen im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende August seien mehr Kunden und der eingeleitete Sparkurs, teilte die Hornbach-Gruppe am Donnerstag in Frankfurt mit.

Weitere Meldungen

-IPO: US-Fitnessgerätehersteller Peloton schafft Sprung aufs Börsenparkett

-ROUNDUP: Brenntag holt Ex-Clariant-Manager Kohlpaintner als neuen Chef

-US-Korruptionsverfahren kostet Ericsson mehr als eine Milliarde Euro

-ROUNDUP 2: Sunrise kann UPC Schweiz ohne Auflagen übernehmen

-ROUNDUP: Debatte über Reform des Taxi-Markts - Taxiverband warnt vor Folgen

-US-Aufsicht klagt gegen Tinder-Mutter Match

-'HB':Cevian verlangte von Thyssenkrupp-Chef Komplettverkauf der Aufzugsparte

-US-Austritt aus Weltpostverein abgewendet - Gebühren dürfen steigen

-Metro prüft Einsparpotential nach möglichem Verkauf von SB-Warenhausgeschäft

-'FT'/Hoffnung für WeWork: Softbank will nach Chef-Abgang noch mehr investieren

-VW-Rechtsexperten halten Marktmanipulationsvorwürfe weiter für haltlos

-Entscheidung zu möglichem VW-Werk in der Türkei binnen zwei Wochen

-British-Airways-Mutter IAG senkt nach Streiks Prognose - Aktie fällt

-ROUNDUP: Insolvenzexperte sucht nach Zukunftslösung für deutsche Thomas Cook

-Gericht: 'Bild'-Livestream ist zulassungspflichtiger Rundfunk

-DIHK und Bundesamt wollen Firmen besser vor Cyber-Angriffen schützen

-ROUNDUP/Angeklagter im 'Cum-Ex'-Prozess: Deutsche Bank war eng eingebunden

-Finanzsenator: Airport Tegel schließt unmittelbar nach BER-Eröffnung

-Medien: Hotels auf Mallorca bitten Thomas-Cook-Kunden zur Kasse

-Innogy geht mit neuer Regionalgesellschaft in Fusion mit Eon

-ROUNDUP: Bundespatentgericht sieht gute Chancen für die Marke 'Black Friday'

-Bierabsatz im August zweistellig gesunken

-ROUNDUP: Facebook lässt VR-Brillen mit bloßen Händen steuern

-EU-Gutachter: Airlines haften bei umgekipptem Kaffee im Flugzeug

-ROUNDUP 2: Amazon lässt Alexa aus den Grenzen des Haushalts ausbrechen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

AXC0252 2019-09-26/15:20