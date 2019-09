Peterborough, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Der ehemalige CEO des Personal Health-Geschäfts von Philips wird nun das Unternehmen hinter dem bahnbrechenden CPAP-Reiniger bei seiner Mission unterstützen, das Leben von Schlafapnoe-Patienten in Europa und Asien zu erleichtern



SoClean, Erfinder des weltweit ersten automatisierten CPAP-Reinigungs- und Desinfektionsmittels, gab bekannt, dass es Egbert van Acht, als seinen globalen Business Growth Advisor damit beauftragt hat, die CPAP-Reinigung in Europa und Asien zu revolutionieren. Als ehemaliger CEO des Personal Health-Geschäfts von Philips war Herr van Acht für den weltweiten Umsatz von mehr als 7 Milliarden USD verantwortlich. Er leitete verschiedene erfolgreiche globale Unternehmen in den Bereichen Mundhygiene (Philips Sonicare), Beauty, Männerpflege, Küchengeräte, Mutter- und Kindbetreuung und zuletzt Schlaf- und Beatmungstherapie (Philips Respironics).



"Mit dem steigenden globalen Bewusstsein für Schlafapnoe wächst auch der Markt für Schlafapnoe-Produkte. Wir konnten bezeugen, dass sich SoClean schnell zum Branchenführer für die CPAP-Reinigung entwickelt hat, und die Nachfrage nach unserem Produkt ist weit über die Vereinigten Staaten hinaus gestiegen", so Bob Wilkins, CEO von SoClean. "Wir sind ständig auf der Suche nach den besten Talenten der Branche und könnten nicht glücklicher sein, Herrn van Acht an Bord zu holen, um unsere kontinuierliche internationale Expansion zu unterstützen. Seine große Erfahrung in Bezug auf Gesundheitsprodukte für den Verbraucher wird für uns und unsere Kunden von unschätzbarem Wert sein."



"Weltweit leiden schätzungsweise 1 Milliarde Menschen an Schlafapnoe, und die CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-Therapie ist eine häufig verschriebene Behandlung dieser Erkrankung. Als global führender Anbieter für die CPAP-Reinigung arbeitet SoClean ständig an Innovationen, um den Bedürfnissen der kontinuierlich wachsenden Schlafapnoe-Community gerecht zu werden. Sein innovatives Produkt desinfiziert CPAP-Geräte auf natürliche Weise, ohne Demontage, Wasser oder aggressive Chemikalien. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA hat sich inzwischen auch in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien etabliert und plant für die nahe Zukunft Geschäftsstellen in Australien und Asien



Herr Van Acht meinte dazu: "Ich freue mich sehr, diesem erfolgreichen Consumer-Health-Unternehmen und seinem unternehmerischen Team als Business Growth Advisor beizutreten und SoClean zu einer globalen Führungsposition zu verhelfen und dabei auf der aktuellen Stärke des Unternehmens in den USA und Kanada aufzubauen."



Der vollautomatische One-Touch-Prozess von SoClean erfordert kein Wasser oder Chemikalien, vereinfacht die Reinhaltung der CPAP-Geräte somit erheblich und erleichtert es den Patienten, ihre lebensrettende Therapie einzuhalten. Die nachgewiesen Wirksamkeit von SoClean bei der Abtötung von Keimen und Bakterien und das einzigartige One-Step-Verfahren machen SoClean zum Marktführer unter den CPAP-Reinigungssystemen.



Informationen zu SoClean



SoClean Inc. ist der Erfinder des weltweit ersten automatisierten CPAP-Reinigers und -Desinfektionsmittel, einem innovativen Produkt, das CPAP-Geräte auf natürliche Weise ohne Demontage, Wasser oder aggressive Chemikalien desinfiziert. Ein besseres CPAP-Erlebnis für sichereres und gesünderes Atmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.soclean.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508977/SoClean_Logo.jpg



Pressekontakt:



Brandon Thomas

Red Havas

brandon.thomas@redhavas.com

304-542-0319



Original-Content von: SoClean, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136528/4386403